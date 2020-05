Le PSG et l’Inter confiants pour finaliser dans les prochains jours un accord dans le dossier Icardi (F.Romano)

Le dossier Mauro Icardi arrivera bientôt à son épilogue. Prêté avec option d’achat l’été dernier au PSG, le club de la capitale est proche d’un accord avec l’Inter pour s’attacher définitivement les services de l’international argentin, selon plusieurs sources italiennes. Et d’après les informations du journaliste de Sky Sport Italia – Fabrizio Romano – les deux clubs “sont en pourparlers avancés et ‘confiants’ pour finaliser l’accord pour Mauro Icardi dans les prochains jours.” Alors que l’option d’achat était initialement fixée à 70M€ l’été dernier, les Rouge et Bleu désirent négocier le tarif à la baisse en cette période de crise économique causée par la pandémie de Covid-19.

Plus tôt dans la journée, le Corriere dello Sport indiquait que “les Nerazzurri allaient percevoir entre 60 et 65 millions (avec des bonus accessibles)” et un possible pourcentage à la revente. Pour rappel, le buteur argentin âgé de 27 ans avait déjà un accord avec le PSG pour un contrat de quatre ans accompagné d’un salaire de 10M€ par saison.

Statistiques 2019-2020 de Mauro Icardi*

Ligue 1 : 20 matches disputés (1.269 minutes) – 12 buts et 3 passes décisives

: 20 matches disputés (1.269 minutes) – 12 buts et 3 passes décisives Ligue des champions : 6 matches disputés (401 minutes) – 5 buts

: 6 matches disputés (401 minutes) – 5 buts Coupe de France : 3 matches disputés (194 minutes)

: 3 matches disputés (194 minutes) Coupe de la Ligue : 2 matches disputés (94 minutes) – 3 buts et 1 passe décisive

Source : Transfermarkt