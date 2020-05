Le PSG et l’Inter proches d’un accord financier pour Icardi (ESPN)

Un accord entre le PSG et l’Inter Milan se profile concernant le transfert de Mauro Icardi (27 ans) après une saison en prêt à Paris. Désireux de payer moins que les 70M€ prévus initialement pour lever l’option d’achat, le club francilien impacté comme toute l’industrie par la crise économique est en passe de se mettre d’accord avec l’entité lombarde, rapporte ESPN. Le point d’entente se situe “entre 55M€ et 60M€ selon les bonus“, indique le média sportif : “Les discussions se poursuivront cette semaine mais le PSG est confiant sur le fait que l’ international argentin restera à Paris.” Ainsi le contrat acté l’été dernier prendra effet. Wanda Nara, sa femme et agent, avait négocié un contrat de quatre ans d’une valeur salariale de 10 millions d’euros par an, soit le salaire d’Edinson Cavani (selon ESPN).

Concernant le Matador, en fin de contrat, il considère l’offre de l’Inter Milan (un contrat de trois ans), “mais des sources ont déclaré à ESPN que le meilleur buteur de l’histoire du PSG aurait aimé rester plus longtemps au Parc des Princes, et n’a pas encore décidé où il jouera la saison prochaine.”