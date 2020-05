Le PSG fait partie des clubs qui soutiennent la campagne #FootballCares (enfants disparus)

Ce lundi 25 mai est la journée des enfants disparus. En 2019, rien qu’en France, 51.287 signalements de disparitions de mineurs ont été recensés par le ministère de l’Intérieur. Soit une disparition toutes les… 10 minutes explique l’association CFPE Enfants disparus. Ils seraient 250.000 chaque année en Europe à disparaître. Des chiffres glaçants. Dans la très grande majorité des cas, il ne s’agit que d’une fugue. Mais dans 1.8% des cas recensés il s’agit de disparitions inquiétantes. Les 86 membres de l’European Club Association (ECA), dont le PSG fait partie, et plus de 200 clubs autour du monde, soutiennent la campagne #FootballCares en cette journée internationale des enfants disparus. “L’initiative a pour but de réunir les enfants disparus avec leur famille et de sensibiliser les populations”, commente le PSG.