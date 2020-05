Le PSG ne devrait pas lever l’option d’achat de Sergio Rico (Estadio Deportivo)

Alors que la LFP a mis un terme à la saison 2019-2020 de Ligue 1, le PSG pourrait tout de même jouer ses deux finales de coupes nationales et la phase finale de Ligue des champions en août prochain, si la situation sanitaire le permet. Mais le club de la capitale pourrait disputer ces dernières rencontres de la saison actuelle sans certains de ses joueurs, dont les contrats arrivent à échéance le 30 juin prochain. Une situation qui concerne le gardien numéro deux des Rouge et Bleu, Sergio Rico. Prêté avec option d’achat (entre 10M€ et 15M€) par le FC Séville, le portier de 26 ans ne devrait pas poursuivre sa carrière au PSG, malgré ses envies de continuer l’aventure avec le maillot parisien.

En effet, la levée de l’option d’achat est jugée “improbable” par le quotidien Estadio Deportivo. Ainsi, l’Espagnol devrait s’entretenir prochainement – après la période confinement – avec le directeur sportif du FC Séville, Monchi, afin d’éclaircir son avenir. En fin de contrat avec le club sévillan en 2021, Sergio Rico ne sera pas prolongé et devra trouver un nouveau club, toujours selon les informations du quotidien andalou. Une solution qui serait bénéfique pour toutes les parties. De son côté, Leonardo serait à la recherche d’un gardien numéro deux pour la saison prochaine, comme l’avait indiqué RMC Sport le 23 avril dernier.

Statistiques 2019-2020 de Sergio Rico