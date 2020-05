Le PSG pense à un trio pour remplacer Bruno Cheyrou (RMC Sport)

La section féminine n’a plus de directeur sportif depuis le départ de Bruno Cheyrou qui devrait devenir le nouveau patron du mercato de l’Olympique Lyonnais. Pour l’instant, c’est Leonardo qui assure l’intérim. Mais le Brésilien est actuellement à la recherche du remplaçant de Cheyrou. Et comme le rapporte RMC Sport, Leonardo penserait à un trio incluant Laure Boulleau – coordinatrice sportive des Féminines. Les deux autres personnes qui accompagneront l’ancienne joueuse seraient Gregory Durand – actuel responsable juridique du club – et Angelo Castellazzi. Un temps pressenti à la tête des Féminines du PSG, Sabrina Delannoy devrait rester à la Fondation PSG conclut le média sportif.