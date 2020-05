Le PSG remonté contre iDesign Gold qui voulait offrir des coques de téléphone en or à ses joueurs

Depuis quelques jours, le PSG est officiellement champion de France pour la neuvième fois de son histoire. Pour fêter ce nouveau titre, la société iDesign Gold aurait décidé d’offrir à chaque joueur une coque en or de 24 carats personnalisée pour leur portable. Une information qui n’a pas du tout plu aux dirigeants parisiens qui l’on fait savoir dans un communiqué dévoilé par RMC Sport et le Parisien.

“Le Paris Saint-Germain n’est d’aucune manière associé à la société Idesign Gold, rappellent dans un premier temps les Rouge & Bleu. Cette société usurpe notre nom pour se faire de la publicité, en faisant croire que nous aurions eu recours à ses services pour produire des coques de téléphone en or aux joueurs du Paris Saint-Germain. Cette information est totalement fausse et mensongère et illustre des pratiques étrangères aux valeurs portées par le Paris Saint-Germain. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires afin que la société Idesign Gold cesse d’utiliser l’image et les attributs officiels du Paris Saint-Germain.”