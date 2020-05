Le PSG se distingue par ses grands écarts en Ligue 1

Chaque lundi le CIES Football Observatory offre des données sur le football. La Lettre hebdomadaire numéro 296 se concentre sur les équipes qui se promènent tout en offrant du spectacle dans leur championnat domestique. Dans les championnats majeurs européens, deux clubs se distinguent ex-aequo : le PSG et le FC Barcelone. Les deux meilleurs ennemis ont remporté 35,4% de leurs rencontres de championnat avec 3 buts d’écart ou plus sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. Benfica avec 33.5% au Portugal et le Bayern Munich avec 32.4% en Allemagne ne sont pas très loin en termes de grands écarts aux dépens de leurs adversaires.