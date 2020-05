Le PSG s’intéresse à Ndidi (ESPN)

Durant cette période d’arrêt quasiment complet du monde, les actualités du football tourne très souvent autour des rumeurs mercato. L’une des priorités de Leonardo sera de recruter un milieu de terrain. Et selon ESPN, le PSG pisterait trois joueurs. Le média américain indique que les dirigeants parisiens se sont penchés sur Wilfred Ndidi – international nigérian de Leicester – et pourrait bouger dans ce dossier rapidement. Son prix est estimé entre 45 et 50 millions d’euros. ESPN confirme aussi que les Rouge & Bleu pistent Thomas Partey et Tiémoué Bakayoko, très apprécié par Leonardo conclut le média américain.