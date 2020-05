Le PSG veut faire signer plusieurs contrats professionnels à ses jeunes

Ce lundi, Le Parisien expliquait que le PSG s’était rapproché d’Édouard Michut pour lui proposer de signer son premier contrat professionnel, lui qui a un contrat aspirant jusqu’en juin 2021. Le joueur ne serait pas contre poursuivre l’aventure dans son club formateur. Une information confirmée par Goal et RMC Sport. Ce dernier qui explique que le PSG a de la concurrence dans le dossier Michut avec des clubs anglais.

Les deux médias sportifs indiquent également que les dirigeants parisiens veulent également proposer un contrat professionnel à Soumaila Coulibaly (2003) qui est encore sous contrat aspirant jusqu’en juin 2021. “Les Champions de France ont sollicité le joueur et son entourage il y a 8-10 jours afin de commencer à discuter d’un premier contrat professionnel de trois ans“, indique Goal. Thierno Baldé et Kenny Nagera ont également reçu des propositions de premier contrat professionnel par le PSG. “Le premier donne toujours sa priorité à Paris, mais des équipes de Ligue 1 et des clubs de Premier League se sont renseignés ces dernières semaines“, relate Goal. RMC Sport conclut en expliquant que Gassama (2003) va signer un premier contrat pro avec les Rouge & Bleu. Le PSG espère que ce sera également le cas de Daniel Labila.