Le quart de finale du PSG serait programmé le 10, 11 ou 12 août (RMC Sport)

Jouer en août si les conditions sanitaires le permettent et finir la Champions League 2019/2020 suspendue depuis mi-mars, c’est l’idée directrice au sein de l’UEFA rappelée ce matin encore aux principaux présidents de clubs européens. RMC Sport donne des dates potentielles pour les deux clubs français encore en lice : l’OL et le PSG.

Concernant le huitième de finale retour de l’Olympique Lyonnais à Turin contre la Juventus (1-0 à l’aller pour l’OL), le 8 août serait la date dans les tuyaux, selon plusieurs sources proches de l’UEFA. Le quart de finale du PSG serait lui programmé le 10, 11 ou 12 août, explique le média sportif. Cependant, “il est pour l’instant trop tôt pour parler du format de la compétition et ainsi dire si les matches auront lieu sur une confrontation aller/retour.” Des dates qui permettraient de se préparer avec des finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais. Au quel cas, les joueurs du PSG reprendraient le chemin de l’entraînement début juin.