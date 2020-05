Le Training Center du PSG reste programmé pour 2022

Plus de 300M€, c’est le budget investi par le PSG pour faire sortir de terre son nouveau centre d’entraînement et de formation, dit “Training Center“, à Poissy (Yvelines). À 25 minutes du Parc des Princes et à 15 minutes du centre Ooredoo, sur une surface de 74 hectares à l’intersection des autoroutes A13 et A14, le site de Poncy accueille le chantier depuis février.

“S’il n’a été suspendu totalement qu’une quinzaine de jours à cause” de la crise sanitaire, la livraison reste programmée pour 2022, rapporte leparisien.fr. “Durant la crise sanitaire, l’activité a diminué, le nombre d’employés sur place n’était pas très important, il n’y a pas eu de problème de distanciation, explique Karl Olive, le maire de Poissy, au média. Des jardiniers ont pu planter les jeunes arbustes et par ailleurs, comme l’espace est immense, les conducteurs des bulldozers, installés dans la cabine de leurs engins ont pu continuer d’aplanir les terrains.” Petite contrariété, le chantier de la nouvelle voie menant à la Bidonnière a été interrompu quatre semaines. Ce qui ne devrait pas avoir de conséquences sur la livraison finale du Training Center du PSG.