Le transfert d’Icardi se signe ce dimanche (Di Marzio)

Ce dimanche 31 mai 2020 est le grand jour. Le PSG devait lever l’option d’achat de Mauro Icardi à 70M€ au plus tard aujourd’hui. Finalement, le PSG et l’Inter Milan ont négocié un autre accord à 50M€ fixe plus 8M€ de bonus potentiels, les détails ont été réglés hier soir. Il va se formaliser ce dimanche, rapporte Gianluca Di Marzio, journaliste spécialisé mercato pour Sky Sport. La clause italienne figure bien dans le nouvel accord. Elle oblige le PSG à payer 15 millions de plus que le prix convenu s’il vend Icardi en Italie dans les 12 prochains mois (donc le prochain marché estival et puis l’hivernal). En France, le JDD comme RMC Sport parlent d’un transfert à 50M€ mais avec 5M€ de bonus. Pour rappel, un contrat jusqu’en 2024 avec déjà été négocié l’été dernier. Mauro Icardi touchera 10M€/an au PSG.