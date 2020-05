Le vice-président de la FIFA milite pour un calendrier sur l’année civile pour les championnats européens

Avec la crise du Coronavirus, les instances du football français ont décidé de stopper la saison 2019-2020. Une solution avait été relayé par Jean-Pierre Rivère, président de Nice : finir la saison actuelle entre septembre et décembre pour ensuite jouer les deux prochaines saisons sur l’année civile pour coller au futur calendrier de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (21 novembre au 18 décembre). Une solution qui plaît au vice-président de la FIFA – Victor Montagliani – comme il l’a expliqué au Telegraph. “Nous avons une opportunité, parce que la Coupe du monde au Qatar sera jouée en novembre-décembre. Dans les Amériques, la saison joue déjà en fonction de l’année civile. Peut-être que c’est une solution qui pourrait être utilisée en Europe et en Afrique. C’est une piste à discuter au niveau national et continental.”