L’effectif du PSG a été dévalorisé de 25.4% avec le Covid et l’arrêt de la L1 selon KPMG

Environ –21.5%, c’est l’impact cumulé de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et de l’arrêt de la Ligue 1 sur les valeurs de Kylian Mbappé et de Neymar Jr, les deux joueurs les plus précieux sur le marché mondial. C’est l’estimation faite par l’institut KPMG et publiée ce mercredi dans un rapport. Ainsi, si Kylian Mbappé était coté à 226M€ en février, sa valeur est passée à 188M€ puis à 177M€ avec la décision de la France de stopper définitivement la Ligue 1 version 2019/2020. Pour Neymar Jr, la chute en deux temps a fait passer sa valorisation de 175M€ à 137M€.

Rapport KPMG

Globalement, l’effectif du PSG a été dévalorisé de 25.4% avec le Covid et l’arrêt décidé du championnat de France. L’actif joueurs de Paris est passé selon KPMG de 934M€ à 696M€. Au niveau de la Ligue 1, la chute est d’un milliard d’euros : de 3,7 milliards d’euros en février à 2,7 milliards désormais.