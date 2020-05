Leonardo toujours à l’affût pour Donnarumma (Gazzetta dello Sport)

Cet été, le PSG va peut-être devoir s’acheter un nouveau gardien. Prêté par le FC Séville, Sergio Rico ne fait pas l’unanimité au sein de la direction parisienne. Son option d’achat – entre 10 et 15 millions d’euros – ne devrait pas être levée et le PSG va devoir ainsi prospecter. Et un nom déjà bien connu des rumeurs mercato sur les Rouge & Bleu revient ce samedi. En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport Leonardo serait toujours à l’affût pour Gianluigi Donnarumma. Le directeur sportif brésilien a connu Donnarumma à l’AC Milan et aime son profil. Mais le PSG n’est pas seul dans ce dossier. La Juventus Turin, le Bayern Munich, Chelsea et le Real Madrid s’intéressent également à l’international italien. Ce dernier ne serait pas contre prolonger son bail avec le Milan – qui court jusqu’en juin 2021 – mais pour seulement un an, conclut le quotidien sportif transalpin.