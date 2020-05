Lepetit : “Quand on aime le PSG ou l’OM, on n’a pas forcément envie de voir Dijon ou Metz”

Si rien n’est certain quant à l’évolution de la situation sanitaire, la Ligue 1 pourrait reprendre au mois d’août à huis clos. Si le rassemblement de public peut poser problème dans les stades, il pourra créer le même souci dans les bars. Une aubaine pour le nouveau diffuseur du championnat de France Mediapro ? Malgré un abonnement mensuel à 25 euros le nouveau venu en France pourrait commencer fort avec une vague d’abonnements.

Christophe Lepetit, économiste au CDES (Centre du droit et de l’économie du sport) de Limoges, n’en est pas totalement convaincu, sauf si Mediapro innove… “L’effet positif viendra de ceux qui voulaient suivre leur équipe au stade. Mais ils ne veulent pas forcément s’abonner pour toute la Ligue 1 puisque, quand on aime le PSG ou l’OM, on n’a pas forcément envie de voir Dijon ou Metz. Cela va-t-il conduire Mediapro à en profiter pour aller plus loin en proposant des offres ciblées, comme des achats au match ou un abonnement pour un seul club ?”; demande l’économiste dans Le Parisien.