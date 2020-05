L’Equipe évoque la gestion du PSG avec ses Sud-Américains

Le 16 mars, la France a été mise en confinement en raison de la pandémie du Coronavirus. À ce moment, plusieurs joueurs parisiens ont décidé de rentrer dans leur pays afin d’y effectuer leur confinement. Les Sud-Américains ont été les premiers à partir (Neymar, Thiago Silva, Keylor Navas, Edinson Cavani). Marquinhos a lui décidé de retourner au Brésil il y a quelques jours. L’Equipe a évoqué la gestion de cette situation du côté des dirigeants parisiens. Le quotidien sportif explique que plusieurs joueurs “y compris des non Sud-Américains (Choupo Moting, Herrera, Kehrer…) ont fait part de leur volonté de quitter l’Hexagone.” Une décision à laquelle le PSG ne s’est pas opposé “dans un contexte particulièrement anxiogène, le club de la capitale se voyait mal interdire ces départs“. Mais le PSG ne l’est a pas encouragé non plus. Pendant cette période, les joueurs avaient des échanges avec la cellule médicale des Rouge & Bleu. “Parallèlement, l’entraîneur Thomas Tuchel et le directeur sportif Leonardo se sont eux aussi fendus, soit de messages, soit de coups de téléphone à destination de ces partants“, indique l’Equipe.