L’Equipe fait un point sur le dossier Mauro Icardi

C’est l’un des sujets qui anime les journées des supporters parisiens durant ce confinement, l’avenir de Mauro Icardi. Prêté avec option d’achat l’été dernier par l’Inter au PSG (70 millions d’euros), l’Argentin (27 ans) ne sait pas encore s’il sera encore parisien la saison prochaine. C’est la volonté du joueur et celle du PSG rapporte l’Equipe. Avec la crise du Coronavirus, le PSG aimerait faire baisser le prix de cette option d’achat. Alors que la Gazzetta dello Sport expliquait ce matin que l’Inter n’y serait pas favorable, le quotidien sportif français explique, lui, “que les nerazzurri ne semblent pas y opposer une fin de non-recevoir” sachant qu’Antonio Conte – coach de l’Inter – ne compte pas sur lui et que le club milanais “souhaite le vendre pour s’offrir des liquidités.” Dans ce sens, l’Inter pourrait également demander qu’un joueur soit inclus dans la transaction. Et ce joueur pourrait être Julian Draxler. “De sources italiennes, l’Allemand a été proposé au club cet hiver par le PSG“, conclut l’Equipe.