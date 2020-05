Les chiffres du neuvième sacre du PSG en Ligue 1

Il y a une semaine, la LFP a décidé de mettre un terme à la saison 2019-2020 sacrant le PSG champion de France pour la neuvième fois de son histoire. Une saison écourtée qui n’a pas empêché le PSG de s’offrir plusieurs “titres honorifiques” en Ligue 1. Comme le rapporte le PSG sur son site internet, les Rouge & Bleu ont une nouvelle fois terminé meilleure attaque du championnat avec 75 buts inscrits. Les matches du club capitale ont même été les plus prolifiques, générant 99 buts. Le PSG est également le club qui a tenté (17825) et réussi (16029) le plus de passes en Ligue 1. De façon individuelle, c’est Marco Verratti qui est le leader de ce domaine (1710 passes tentées et 1581 réussies). La défense n’est pas oubliée non plus, le PSG étant la meilleure équipe en termes de cleen-sheats (14). Enfin, le PSG est également la première équipe à atteindre les 67 points après 27 journées (moyenne de 2,52 points par match).