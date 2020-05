Les clubs anglais confirment leur volonté de terminer la saison 2019/20

Qualifié pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League 2019/2020, le PSG surveille ce qui se passe ailleurs en Europe. Et pour l’instant en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Angleterre on espère encore rejouer avec un protocole veillant à protéger la santé des acteurs. Outre-Manche comme dans les autres pays, on affirme une volonté de reprendre la saison suspendue si le gouvernement donne le feu vert en vertu d’une primauté donnée à la santé.

“Lors d’une réunion des actionnaires de Premier League aujourd’hui, les clubs ont discuté des mesures possibles pour planifier la reprise de la saison 2019/20, lorsque cela sera sûr et approprié, fait savoir la Ligue anglaise. La Ligue et les clubs envisagent les premiers pas à faire et ne reprendront l’entraînement comme les matches qu’en fonction des décisions du gouvernement, sous les conseils d’un expert médical et après consultation des joueurs et des entraîneurs. […] Les clubs ont reconfirmé leur engagement à terminer la saison 2019/20, en maintenant l’intégrité de la compétition et ont salué le soutien du gouvernement dans cette perspective.”