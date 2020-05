Les clubs de Premier League votent la reprise de l’entraînement cette semaine

En France et tout particulièrement à Paris, on suit ce qu’il se passe en matière de football en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Angleterre. En effet, le PSG sera à priori confronté au mois d’août à une ou plusieurs équipes issues de ces championnats dans le cadre de la dernière ligne droite de la Ligue des champions. En Angleterre, le gouvernement a donné le feu vert à une reprise de la Premier League à compter du 1er juin, à huis clos, dans un cadre défini et approprié à la crise sanitaire. Mais rien n’est simple pour autant puisque aucun consensus n’émerge au sein du football anglais.

Toutefois, les clubs de Premier League ont voté en faveur d’un redémarrage de l’entraînement cette semaine, rapporte The Guardian. Cela après avoir “convenu à l’unanimité d’un ensemble de protocoles médicaux pour assurer la sécurité des joueurs au milieu de la pandémie de coronavirus.” Si la première série de tests Covid-19 se révèle négative, à partir de mardi après-midi les joueurs – par petits groupes – pourront s’entraîner dans les centres. Reste que les clubs de Premier League reconnaissent qu’il reste beaucoup de travail à faire. Le football anglais va tenter d’avancer pas après pas, de manière pragmatique. Un peu plus au nord, le championnat d’Ecosse, lui, a définitivement arrêté sa saison.