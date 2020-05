Les clubs français pourront organiser des matches amicaux en juillet

Alors que pratiquement tous les championnats européens vont reprendre dans les prochaines semaines, la Ligue 1 a, elle, été arrêtée. Afin de remédier au manque de compétition du PSG et de Lyon – en vue de la fin de la Ligue des Champions qui devraient se jouer en août – Jean-Michel Aulas proposait un tournoi amical en juillet entre les deux clubs en plus de Saint-Etienne et Lille. Dans un communiqué la LFP – qui se félicite d’avoir trouvé un accord avec BeIN Sports concernant les droits internationaux de la Ligue 1 – a réitéré son souhait de débuter la saison 2020-2021 en août (le 23). Elle a également conclu en expliquant que les clubs français pourront organiser des matches amicaux durant le mois de juillet, comme c’est de coutume avant chaque début de saison.

Le communiqué de la LFP

“

Réuni ce vendredi 29 mai, le Bureau de la LFP a validé un accord avec beIN SPORTS quant au versement du solde des droits internationaux de la Ligue 1 Conforama pour la saison 2019/2020

“Après l’accord obtenu avec Canal+ et beIN SPORTS concernant les droits audiovisuels domestiques, cette décision permet de solder définitivement les droits dus par les diffuseurs à la LFP au titre de la saison 2019/2020.

A l’issue de cette réunion, la LFP se félicite du dialogue constructif avec les diffuseurs officiels de la Ligue 1 Conforama et la Domino’s Ligue 2 qui ont permis d’aboutir à ces accords.

Ces accords ne doivent pas faire oublier la crise économique sans précédent à laquelle est confronté le football français. Au cours de cette réunion, le Bureau la LFP a rappelé que la saison 2020/2021 pourra redémarrer comme convenu en août prochain avec des matchs amicaux de préparation en juillet. La LFP se concentre désormais à une reprise de la saison permettant l’accueil de tout ou partie du public dans les conditions sanitaires qui seront définies avec les autorités publiques.“