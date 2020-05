Les finales de Coupes pourraient se jouer les 1er et 8 août (LP)

Même si la saison de Ligue 1 est officiellement stoppée, le PSG doit encore jouer les deux finales de Coupes nationales contre Saint-Etienne (Coupe de France) et Lyon Coupe de la Ligue. Deux coupes qui seront jouées selon Noël Le Graët, le président de la FFF. Selon les informations du Parisien, “deux dates pour les deux finales tiendraient la corde et feraient, actuellement, l’objet de discussions entre les différentes parties concernées“. Il s’agit du 1er août pour la finale de la Coupe de la Ligue et le 8 août pour la Coupe de France. Ces deux matches se joueraient évidemment à huis clos et au Stade de France. Le quotidien francilien conclut en expliquant que la volonté de Le Graët était de redémarrer par la finale de la Coupe de France mais “la possibilité pour Lyon de disputer, autour du 8 août, son 8e de finale retour de la Ligue des champions contre la Juventus Turin (1-0) rend caduque cette volonté.”