Les grands clubs contestent la répartition des droits TV de la L1 (LP)

À partir de la saison prochaine, une grande partie de la Ligue 1 sera diffusée sur Mediapro. En mars dernier, “les présidents de clubs de Ligue 1 avaient décidé de répartir le futur argent de Mediapro en particulier le surplus par rapport au dernier contrat” soit 400 millions d’euros par an. Cet accord portait sur une répartition égalitaire, soit 20 millions d’euros par club. Mais selon les informations du Parisien, “quatre clubs ne veulent plus entendre parler de cet effort collectif et revenir à d’autres critères qui leur seraient davantage favorables.” Et ces quatre clubs seraient le PSG, Marseille et Lyon. Le quatrième nom n’a pas pu être identifié relate le quotidien francilien. “L’heure est à sauver les clubs de L1″, souffle un dirigeant pour justifier le changement de pied des quatre gros qui veulent limiter la casse“, explique Le Parisien. Une réunion sur ce sujet doit d’ailleurs avoir lieu ce vendredi à 15 heures. “La tendance est de décaler cet accord du mois de mars d’un an plutôt que de l’annuler purement et simplement. Car face aux quatre gros, il reste 16 clubs qui demeurent favorables au plan initial“, conclut le média régional.