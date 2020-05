Les ligues contre la proposition d’amendement de sénateurs pour redémarrer la saison

Non merci, l’Association nationale des ligues de sport professionnel (ANLSP), qui réunit La LFP (football), la LNR (rugby), la LNB (basket), la LNH (handball), la LNV (volley) et la LNC (cyclisme), a exprimé dans un communiqué sa désapprobation suite à une proposition d’amendement (qui ne pourrait aboutir de toute manière) pour un redémarrage des championnats. Une initiative de plusieurs sénateurs de l’opposition, dont cinq du Rhône : Michel Savin (Isère, LR), Claude Kern (Bas-Rhin, Union centriste), François-Noël Buffet (Rhône, LR), Catherine Di Folco (Rhône, LR), Elisabeth Lamure (Rhône, LR) et Michel Forissier (Rhône, LR).

Les ligues professionnelles “rappellent que les décisions d’arrêter les saisons sportives 2019-2020 ont été prises en responsabilité, consécutivement aux décisions de l’État et dans une logique de préservation des intérêts collectifs en jeu”, explique le communiqué commun. “Cet amendement serait source d’une confusion qui déstabiliserait encore davantage les instances sportives. […] Nous pensons qu’il importe au contraire d’unir nos forces pour préparer dans les meilleures conditions possible la reprise de la saison 2020-2021 et accompagner durablement les clubs dans la gestion d’une crise inédite.”