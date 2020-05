Lewandowski place Mbappé dans son top 5 des meilleurs attaquants du monde

Avec ses performances sur le terrain avec le PSG et l’Equipe de France, Kylian Mbappé impressionne le monde du football. Invité à évoquer Erling Haaland, Robert Lewandowski a complimenté le jeune attaquant (19 ans) du Borussia Dortmund avant de dévoiler son top 5 des meilleurs attaquants du monde avec Mbappé.

“Erling Haaland a un énorme potentiel, mais il a encore du temps. S’il travaille dur, il peut devenir un meilleur joueur et éventuellement atteindre le plus haut niveau, relate l’attaquant du Bayern Munich lors d’un point presse international. Il pourrait être bon pour lui de rester en Bundesliga plus longtemps avant de passer à l’étape suivante, et devenir l’un des meilleurs attaquants. Maintenant, pour faire un classement, c’est une question difficile. Si nous parlons de numéro neuf, alors je dirais : Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suarez, Sergio Aguero et Kylian Mbappé.”