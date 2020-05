L’Inter a proposé un contrat de trois ans à Edinson Cavani

Où jouera Edinson Cavani (33 ans) la saison prochaine ? L’attaquant uruguayen, en fin de contrat au PSG, est convoité (Manchester United, Atlético de Madrid, Newcastle, Inter). Et même très désiré par l’Inter Milan de Giuseppe Marotta “qui veut l’arracher à la concurrence en lui offrant un salaire supérieur à ceux des joueurs Nerazzurri et avec un contrat de longue durée.” C’est ce qu’écrit la Gazzetta dans sa version dominicale. Le Matador est pensé comme l’alternative à Mauro Icardi et Lautaro Martinez (en partance) au sein de l’effectif interiste. Et pour le faire signer, le club italien lui propose un contrat de trois ans avec un salaire annuel de 7.5M€ plus des bonus, et la possibilité de jouer encore la Ligue des champions contrairement aux concurrents, rapporte le journal sportif. Edinson Cavani touche actuellement 12M€ par an au PSG.