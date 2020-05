Goal Italia confirme la clause de revente d’Icardi en Italie

Ce n’est plus qu’une question d’heures pour que Mauro Icardi soit définitivement un joueur du PSG pour les quatre prochaines saisons. La quasi totalité de la presse sportive italienne parle d’un accord entre l’Inter et le PSG pour un transfert s’élevant à 50 millions d’euros avec 7 ou 8 millions d’euros de bonus. Soit un rabais entre 12 et 20 millions d’euros sur l’option d’achat prévue l’été dernier dans le prêt de l’Argentin (70 millions d’euros). Et selon les informations de Goal Italia, l’Inter avait bien glissé une clause dans le futur contrat parisien de l’attaquant (27 ans). Si le PSG décide de revendre son numéro 18 à un club italien dans le futur, le club milanais recevra alors un bonus de 15 millions d’euros. Une clause anti-Juventus en quelque sorte, la Vieille Dame – ennemi intime de l’Inter – n’ayant jamais caché son intérêt pour Mauro Icardi.