L’Inter fixe trois conditions pour recruter Cavani (GDS)

Edinson Cavani est en fin de contrat le 30 juin avec le PSG et il ne sait pas encore quel sera son avenir. Ces derniers jours, un club revient avec insistance dans le dossier d’El Matador, l’Inter. Ce samedi – dans son édition du jour – la Gazzetta dello Sport explique que les discussions entre les dirigeants de l’Inter et l’entourage de l’attaquant se sont intensifiées ces derniers jours. Selon le quotidien sportif italien, les dirigeants milanais ont fixé trois conditions à une possible arrivée du meilleur buteur de l’histoire du PSG (200 buts) en Lombardie. La première, la vente de Mauro Icardi, prêté au PSG avec une option d’achat de 70 millions d’euros. La deuxième, Cavani devra accepter de réduire son salaire et que celui-ci “ne dépasse pas les 7,5 millions d’euros par an“. Enfin, il faut aussi que le coach nerazzurri – Antonio Conte – valide cette piste. Une chose est sûre ce dossier ne fait que commencer.

De son côté, le Mundo Deportivo que le dossier Cavani est un dossier à trois bandes. Si le FC Barcelone arrive à recruter Lautaro Martinez, l’Inter se penchera alors sur l’international uruguayen. L’Inter qui souhaite également se séparer de Mauro Icardi. Pour l’Argentin, c’est Nasser al-Khelaïfi qui détient la clé du deal conclut MD.