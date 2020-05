L’Inter Milan serein et tranquille quant au dossier Icardi (Tuttosport)

Ce mois de mai est censé être celui du transfert définitif de Mauro Icardi au PSG. Le club francilien entend lever l’option d’achat alors que le prêt se rapproche de son échéance et le buteur argentin de 27 ans entend s’inscrire dans le projet parisien. Oui, mais compte tenu de la situation économique générale, Leonardo escompte avoir un prix inférieur à celui déterminé l’été dernier : 70M€. Et cela ne semble pas faire écho à Milan, car l’Inter n’entend pas négocier pour l’instant. C’est du moins ce que le journal sportif turinois Tuttosport affirme en contradiction avec L’Equipe d’hier.

Les Nerazzurri seraient très tranquilles et sereins quant à Mauro Icardi, qui ne rejouera pas à l’Inter mais qui pourrait de toute façon servir pour recruter, sa valeur marchande étant forte. En bref, si le PSG de lève pas l’option d’achat, le buteur restera un objet de convoitise sur le marché et permettra à Beppe Marotta de faire ses emplettes pour le compte de l’Inter (“Si Icardi prévoit de se rendre à Milan, il ne fera que passer”). Le journal transalpin souligne un autre point : les incertitudes du moment invitent à rester calme et ne pas se hâter : “Actuellement, il y a trop de variables à analyser. Principalement (évidemment), il faut savoir si les championnats vont redémarrer. La Ligue 1 a décidé de stopper, et c’est pourquoi le PSG cherche une remise avec Draxler ou Paredes, mais aucun ne semble en capacité de faire fantasmer Antonio Conte”. Il va donc falloir être patient concernant le dossier Mauro Icardi.