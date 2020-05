L’Inter n’acceptera pas une offre du PSG pour Icardi si elle est basse (Sky)

Le dossier chaud et prioritaire du mercato du PSG est celui de la levée de l’option d’achat de Mauro Icardi. Récapitulons. Hier, Gianluca Di Marzio, journaliste de Sky Sport spécialisé dans les affaires de mercato évoquait une proposition pas encore formalisée du PSG aux Nerazzurri. Le deal qui serait présenté à l’Inter Milan : 50 millions d’euros plus 10M€ bonus pour transférer le buteur argentin plutôt que les 70M€ prévus depuis l’été dernier dans le cadre du prêt.

Une évaluation de Mauro Icardi qui serait d’ores et déjà perçue comme trop basse par le club lombard, ajoute maintenant Di Marzio. “L’intention de l’Inter est en effet de demander au PSG de se rapprocher d’une évaluation plus adéquate, prenant également en compte la possible baisse du prix due à la crise sanitaire qui a également affecté le football. Mais si l’offre présentée est trop basse, elle ne sera pas acceptée”, souligne le spécialiste. L’Inter serait donc disposé à négocier mais pas dans ces tranches là de prix.