“Lors de la remontada, un joueur important s’est caché” accuse Emery

Ces derniers temps, quand Unai Emery donne une interview, il est à chaque fois question du 8 mars 2017 et la remontada sur la pelouse du Camp Nou (6-1). Comme pour ses autres interventions, le coach espagnol a fustigé l’arbitrage du match qui a coûté les qualifications en quarts de finale de Ligue des Champions. “Si je devais changer quelque chose de la remontada ? Je changerais l’arbitre, qui a clairement faussé la rencontre. […] Il y a beaucoup de choses dans le match qui peuvent être citées. Mais si je commence par la fin, je change l’arbitre et c’est tout“, rabâche Unai Emery dans un entretien avec l’entraîneur de Grenade – Diego Martinez- traduit par Goal.

Le technicien basque a enfin accusé un de ses cadres de “s’être caché” sans pour autant citer ce dernier. “L’autre jour, j’ai regardé le match à nouveau parce que je suis tombé dessus alors que j’étais en train de zapper. Je l’ai vu de la 50e à la 82e minute. Nous étions menés 3-0, nous avons marqué le 3-1 et nous avions un face-à-face avec Cavani pour faire le 3-2 ; un penalty très clair sur Di Maria qui n’est pas sifflé ; et à la 82e minute, Di Maria fait une faute sur Neymar qui amène le but. C’est à ce moment que j’ai arrêté de regarder. […] Pendant cette partie du match, j’ai vu qu’un de nos joueurs importants – qui avait eu des problèmes de blessures pendant la saison – se cachait derrière le résultat. Peut-être que je le remplacerais maintenant.“