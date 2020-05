Officiel – Luana prolonge jusqu’en juin 2021

Arrivée l’hiver dernier après avoir signé un contrat de six mois, Luana n’a pas eu la chance de beaucoup porter le maillot du PSG (5 matches toutes compétitions confondues), la saison ayant été stoppée à la mi-mars en raison de la pandémie du Covid-19. Mais cela n’a pas empêché le PSG de vouloir poursuivre l’aventure avec sa milieu de terrain (26 ans). Sur son site internet, les Rouge & Bleu ont officialisé la prolongation d’un an – soit jusqu’en juin 2021 – du contrat de l’internationale brésilienne. Le PSG ” félicite Luana pour cette prolongation de contrat et lui souhaite de poursuivre avec succès sa carrière sous les couleurs parisiennes.”