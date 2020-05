L’UEFA a demandé à pouvoir jouer les demi-finales de la Champions League à Istanbul

Interrompue au milieu des huitièmes de finale retour par la pandémie de Covid-19, l’UEFA Champions League doit revenir au mois d’août – si la situation sanitaire le permet – et être bouclée en trois semaines, avec une finale le 29 à Istanbul. Mais la ville turque devrait également accueillir les demi-finales, rapporte Sky Sport. L’UEFA a en effet demandé à l’association turque de football si cette idée pouvait être mise en œuvre. L’association turque de football (TFF) a répondu à la demande par un “oui” clair. L’idée d’un Final Four c’est aussi un moyen pour éviter trop de déplacements à travers le continent. Quatre stades stambouliotes peuvent accueillir les matches européens : le Sükrü Saracoglu, l’Ataturk Olimpiyat, le Türk Telekom Stadyumu et le Vodafone Park.

Pour rappel, les quarts de finale de l’UEFA Champions League pourraient se jouer vers le 10 août. Il faudra attendre la réunion du comité exécutif de l’instance européenne le 27 mai pour connaître avec certitude la stratégie retenue pour les coupes d’Europe.