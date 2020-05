L’UEFA planche sur des quarts de finale en un seul match, et un final Four à Istanbul (AS)

Avec la pandémie du Coronavirus, les compétitions de football ont été stoppées depuis plus de deux mois. Qualifié en quarts de finale de Ligue des Champions, le PSG ne sait pas encore quand il va jouer la fin de cette compétition. Aleksander Ceferin – président de l’UEFA – explique à chaque interview que le projet est de finir la C1 et la C3 en août. Alors qu’un Comex sur le sujet devait avoir lieu le 27 mai prochain, il a été décalé au 17 juin. Selon les informations de AS, l’instance européenne planche sur la suite des compétitions européennes et un plan pourrait faire l’unanimité. L’UEFA souhaiterait faire jouer les quarts de finale sur un match unique avant de proposer un Final Four à Istanbul – ville qui devait initialement accueillir la finale de la C1 – pour terminer la compétition. Si ce choix est validé, la compétition reprendrait le 8 août (le 6 pour l’Europa League) et décalerait ainsi le début de la saison 2020-2021 afin d’offrir des vacances aux joueurs en septembre conclut le quotidien sportif espagnol.