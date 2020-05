Luis Fernandez a voulu recruter Roberto Carlos et Samuel Eto’o au PSG

Luis Fernandez est une légende du PSG. D’abord comme joueur (1978-1986) puis comme entraîneur (1994-1996, 2000-2003). Invité de RMC, l’actuel consultant de BeIN Sports est revenu sur son premier passage sur le banc parisien, lorsqu’il avait demandé à ses dirigeants de recruter cinq joueurs à l’été 1995 dont…Roberto Carlos qui n’a finalement pas rejoint la capitale française mais l’Inter Milan.

“Lors de cette saison (1995-1996), j’ai les arrivées de Julio Dely Valdés, Youri Djorkaeff et Patrice Loko. Mais cette année-là, je voulais David Trezeguet, Sonny Anderson, Laurent Blanc, Roberto Carlos et Samuel Eto’o. Ils m’ont été tous refusés“, relate Fernandez. […]À ce moment-là, Laurent Blanc à St Étienne ça ne se passe pas trop bien. Roberto Carlos on m’a dit non direct et que l’on avait mieux à la maison. David Trezeguet avait fait le stage avec à Châteauroux où il était resté 15 jours, je le souhaitais, mais il a atterri à l’AS Monaco. Samuel Eto’o, lui, il a dit il y a pas longtemps que l’on avait déjeuner ensemble. […]On m’a reproché pas mal de choses, mais je tiens à rappeler que lorsque j’arrive au PSG, Raï on voulait me le vendre et Weah voulait s’en aller. J’ai dit à George “tu restes” et Raï on l’a relancé. On ne rate pas tout et parfois on fait de belles choses.”