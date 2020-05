Lundi 1er juin, date de rentrée des classes au PSG ?

Et si le lundi 1er juin était le jour de la rentrée des classes pour toutes les sections (footballeurs, footballeuses et handballeurs professionnels) du PSG après deux mois et demi d’arrêt ? La crise sanitaire en cours liée au Covid-19 décidera bien sûr de la capacité à reprendre progressivement les entraînements mais l’échéance a une cohérence. D’ailleurs, le PSG handball l’a déjà choisie, comme le rapporte Le Parisien, même si sa saison est terminée. Champions de France pour la septième fois, les handballeurs parisiens ne joueront le Final Four de la Ligue des champions que les 28 et 29 décembre à Cologne. Evidemment, pour ce grand rendez-vous, Paris n’aura plus dans ses rangs Corrales, Sagosen, Sigurdsson ou Abalo. Sole, Kristopans, Grébille et Genty auront eux rejoint les Rouge & Bleu. Pour rappel, les joueurs et joueuses qui ont quitté le territoire avec le confinement devront respecter une quatorzaine à leur retour sur le territoire.