Selon RMC, Cavani se dirige “plus que jamais vers la sortie”

L’officialisation du transfert de Mauro Icardi au PSG devrait mettre un terme à l’histoire entre Edinson Cavani et le club de la capitale, qui a débuté à l’été 2013. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant de 33 ans ne prolongera pas son contrat avec le club de la capitale. En effet, selon les informations de RMC Sport, le Matador “se dirige plus que jamais vers la sortie.” Cependant, l’unique chance de voir Cavani poursuivre sa carrière au PSG serait que “l’attaquant se retrouve sans offre dans quelques semaines”, précise le média sportif. Ainsi, le club de la capitale se retrouverait “en position de force pour négocier un nouveau contrat à un salaire bien inférieur à celui de l’Uruguayen actuellement.” Pour rappel, de nombreuses écuries européennes (Inter Milan, Atlético de Madrid, Chelsea) et sud-américaines (Boca Juniors, Palmeiras) sont intéressés par le profil de l’ancien napolitain.

Favorable à l’idée de prolonger son contrat avec le PSG, Edinson Cavani n’a cependant reçu aucune offre des Rouge et Bleu, précise RMC. Enfin, le média sportif conclut en précisant que l’international uruguayen reviendra en France le 16 juin – après avoir effectué son confinement en Uruguay – avec pour objectif de disputer le final de Ligue des champions avec le maillot parisien.

Statistiques 2019-2020 d’Edinson Cavani au PSG