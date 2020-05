Manchester City prêt à faire une offre au PSG pour signer Michut (Sky)

Édouard Michut (17 ans) est sous contrat aspirant avec le PSG jusqu’en 2021. Et le milieu de terrain polyvalent intéresse décidément beaucoup de grands clubs européens. Notamment le FC Barcelone et Manchester City. Le champion d’Angleterre serait même prêt à faire une offre pour racheter cet été l’année restante de contrat du U17, annonce Sky Sports. Et si les Citizens ne trouvent pas d’accord avec le PSG pour Édouard Michut, ils espèrent le signer libre en 2021. Alors, seule une indemnité de formation serait due au club francilien pour le Bleuet comparé à l’étranger à Marco Verratti. Affaire à suivre.