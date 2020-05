Maracineanu : “Ça n’était pas envisageable de faire des sports comme le foot dès le 13 juin”

Alors que la Ligue 1 est officiellement terminée depuis le 30 avril dernier, suite à la décision de la LFP d’entériner l’exercice 2019-2020 du championnat, le PSG disputera sûrement ses deux finales de coupes nationales (Coupe de la Ligue face à l’OL et Coupe de France contre Saint-Etienne) et le final de Ligue des champions en août prochain. Invitée de RTL, la ministre des Sports – Roxana Maracineanu – est revenue sur l’arrêt de la Ligue 1 et estime qu’une reprise du championnat n’était pas envisageable le 13 juin.

“J’entends la frustration des sportifs et des présidents de clubs de Ligue 1. Dans le contexte du 11 mai, on ne pouvait finir le championnat le 3 aout et ça n’était pas envisageable de faire des sports comme le foot dès le 13 juin (…) On fait le nécessaire pour valider l’arrêt des saisons des différents sports. Cela n’empêchera pas les recours comme ceux de l’OL et d’Amiens auprès du conseil d’Etat. Les finales de Coupes en août ça peut s’envisager à huis clos (…) Dans une période de confinement, on ne pouvait pas envisager de faire du sport comme avant. Mais tout au long de cette crise, je n’ai jamais cessé de me battre pour le sport. Sans le vaccin, il n’y aura pas de retour à la normale pour le sport.“