Maracineanu reconnait un problème d’équité pour le PSG et Lyon

Si la Ligue des champions reprend bien, le PSG (comme Lyon) sera-t-il handicapé ou favorisé par l’arrêt de la Ligue 1 alors que ses adversaires se ré-entraînent déjà et que les Allemands ont repris ? Les avis divergent (voir ici) sur la question. En visite à l’Insep (Institut national du sport et des études de la performance), la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a été questionnée sur “la notion d’équité” en Ligue des champions pour le PSG et Lyon qui sont encore en lice.

“C’était important pour moi de donner la primauté à l’aspect sanitaire et au bien-être psychologique des sportifs sur des considérations économiques qui, effectivement, dans d’autres pays (l’Allemagne), ont pris le pas, a déclaré la ministre. C’est vrai que cette notion d’équité est en jeu, il y en a qui ont fait le choix de reprendre leurs championnats, parce que, sans doute, et je le sais pour en avoir discuté avec mes homologues des grands pays européens du football, c’était des questions économiques qui étaient en jeu. […] La prochaine étape, c’est le 2 juin, comme annoncé par le gouvernement. Nous nous calerons sur cette date pour essayer d’avancer au mieux pour autoriser la reprise plus en contact des sportifs avec toutes les conditions imposées et proposées par les acteurs.“