Maracineanu : “Si l’évolution de la pandémie est positive on pourra reprendre l’entraînement en groupe”

Canal Plus, La Croix, franceinfo… la ministre des Sports Roxana Maracineanu occupe l’espace médiatique ces dernières heures pour rassurer les fédérations et les ligues menacées par des clubs de recours. “Il y aura une loi qui permettra aux fédérations de changer leurs réglementations en cours de route, choses qu’elles ont faites avec l’arrêt des compétitions. Cela va les sécuriser mais ça n’empêchera pas les recours. Les clubs pourront le faire. J’invite à la responsabilité tous les clubs. Il faut comprendre qu’à un moment quelqu’un doit décider pour l’intérêt général du football, du sport et de la nation. Ce n’est pas à moi de décider si les classements sont justes ou pas. Il y aura des recours. Nous on est là pour sécuriser le fédérations et les ligues“, a expliqué la ministre.

Concernant la suite, Roxana Maracineanu a rappelé que toit était conditionné par la situation sanitaire. “On ne pourra reprendre le sport de manière individuelle qu’à compter du 11 mai. Si l’évolution de la pandémie est positive on pourra reprendre l’entraînement en groupe. Mais il y a une période incompressible et indispensable. La date de reprise des compétitions du 13 juin proposée par la Ligue de football était intenable. Jusqu’à la fin juillet il n’y aura pas de compétition. Si le contact peut reprendre, si le déconfinement est réussi, ce sera au mois d’août mais à huis clos. On ne pourra pas dépasser la jauge de 5000 personnes. La billetterie ? On va pouvoir avoir des avoirs pour les billets achetés. Des faillites ? Nous ferons en sorte qu’aucune structure sportive ne meure. […] Les clubs doivent réfléchir à être plus prévoyants. L’Etat est aux côtés du monde professionnel au même titre que le monde associatif. Il faudra aussi se re-questionner sur ces masses d’argent qu’on donne directement aux joueurs de football alors qu’il faudrait peut-être répartir un peu mieux cet argent.”