Marca prétend que le PSG veut Haaland

Inquiet de la non prolongation de contrat de Kylian Mbappé (il est lié jusqu’en 2022) et des cas Mauro Icardi et Edinson Cavani qui s’éloigneraient de Paris, le PSG pense à Erling Haaland, le buteur norvégien de 19 ans du Borussia Dortmund… C’est ce que lance le journal sportif madrilène Marca ce jour alors que l’attaquant du BVB est le fil rouge de l’actualité mercato du Real Madrid. Face à la disette qui s’annonce donc dans l’attaque du PSG, Erling Haaland devient une alternative de choix même si lui aimerait faire la saison prochaine à Dortmund, raconte le quotidien sportif et donc un concurrent direct du Real Madrid (il en faut bien un) sur le dossier. “Les dirigeants du Real Madrid ambitionnent de renforcer l’attaque. Mbappé est un rêve un peu lointain et Haaland pourrait être plus réalisable. En tout état de cause, la priorité n’est autre que de vendre comme première étape indispensable pour pouvoir se lancer dans n’importe quelle opération”, écrit Marca dans ce qui ressemble plus à une supputation orientée qu’à une information.