Marquinhos est rentré au Brésil

Après deux mois de confinement en France, le défenseur du PSG –Marquinhos – a décidé de rentrer au Brésil, comme le rapporte Le Parisien sur son site internet et également dévoilé par la femme de l’international brésilien – Carol Cabrino – sur son compte Instagram. Le joueur de 26 ans ainsi que sa famille ont atterri dans l’État de São Paulo ce mardi. “C’est dans la ville de Caraguatatuba, où il possède un appartement en bord de mer et où Carol Cabrino a grandi, que le couple a choisi de poser ses bagages”, précise le quotidien francilien. Pour rappel, Neymar Jr et Thiago Silva avaient décidé de passer leur confinement au Brésil, tandis qu’Edinson Cavani (Uruguay), Keylor Navas (Costa Rica), Mitchel Bakker (Pays-Bas) et Eric-Maxim Choupo-Moting (Allemagne) avaient également décidé de passer leur quarantaine en dehors de la France.

Bien que la LFP ait entériné la fin de la saison 2019-2020 de Ligue 1, le PSG pourrait disputer les deux finales de coupes nationales (face à l’OL en Coupe de la Ligue et Saint-Etienne en Coupe de France) et le final de la Ligue des champions en août.