Mbappé, Haaland et Hazard : le trio offensif pour le Real qui fait rêver AS

Le Real Madrid a eu la BBC (Bale-Benzema-Cristiano) qui lui a permis de gagner quatre Champions League. Le journal sportif madrilène AS rêve d’un nouveau trio offensif pour les Merengue à l’horizon 2021 pour le nouveau Santiago-Bernabeu : Mbappé, Haaland et Hazard (MHH).

“C’est ce à quoi le club travaille, avec le problème supplémentaire et inattendu de la grave crise économique dérivée du COVID-19: construire un trident qui marquera sûrement une époque s’il parvient à le composer. C’est le MHH , c’est-à-dire Mbappé, Haaland et Hazard . Un trident qui garantirait des buts (notamment avec le géant norvégien et le français), de la vitesse, des débordements (une des qualités du Belge, sans oublier de quoi la star du PSG est capable quand il est en pleine forme) et le sens du spectacle.” C’est déjà dans “l’esprit des fidèles du Bernabéu”, pense AS. Un nouveau trio d’avenir (Haaland a 19 ans et Mbappé 21 ans) avec des cartouches sur le banc : Vinicius, Rodrygo, Asensio et Benzema. Oui, c’est le fantasme du quotidien sportif ce lundi. Et ces quatre joueurs placés sur le banc apprécieront comme il se doit.