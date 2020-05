Mbappé : “Je ferai toujours du PSG et de l’équipe de France ma priorité”

Relativement absent des médias durant la crise sanitaire qui a impacté certains de ses proches, c’est dans l’anglais Daily Mirror que Kylian Mbappé prend la parole. L’attaquant y fait part de son désir de Coupe d’Europe, encore plus avec le PSG.

“C’est une grande ambition pour moi de gagner la Coupe d’Europe et faire partie de la première équipe du PSG qui remportera la Champions League serait très spécial. Et le Ballon d’Or ? Ce serait bien de le gagner, mais ce n’est pas quelque chose qui m’empêche de dormir. Je ne pense pas que je doive la gagner la saison prochaine ou la saison suivante, je n’ai pas fixé de limite de temps. Je ferai toujours du PSG et de l’équipe nationale ma priorité, et si des honneurs personnels arrivent grâce à mes performances, ce sera du bonus, explique Kylian Mbappé. Je cherche toujours à m’améliorer. Je joue avec tant de joueurs expérimentés en équipe nationale et au PSG que je cherche toujours à apprendre et à m’améliorer. Les matches à huis clos ? Les supporters sont une partie tellement importante du football . Jouer sans eux, ce sera étrange pour nous les joueurs. Mais la période est sans précédent et la sécurité de chacun doit être prioritaire.“