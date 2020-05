Mbappé ne “conviendrait pas à Liverpool” selon une légende du club

De par ses performances avec le PSG et l’Equipe de France, Kylian Mbappé attire les convoitises des grands clubs européens. Outre le Real Madrid qui rêve de lui, Liverpool aimerait bien recruter l’attaquant (21 ans). Mais selon la légende des Reds – Jason McAteer – le numéro 7 parisien ne conviendrait pas au club entraîné par Jürgen Klopp tout en mettant un petit tacle au PSG.

“C’est le travail de Jürgen de visualiser ce qu’il voit la saison prochaine, en se préparant pour les saisons à venir. Le PSG est un club unique, désespéré à l’idée de gagner la Ligue des Champions de mettre sur pied une équipe fantastique, mais les joueurs veulent un plus grand défi. Mbappé est pour moi une superstar, mais ce n’est pas le bon moment pour lui de venir à Liverpool, estime McAteer dans une interview accordée à Stats Perform News et retranscrite par Goal. Je ne suis pas sûr qu’il soit le genre de joueur de Jürgen. En tout cas, pour moi et pour l’instant. Je préfère voir Werner ou Sancho. Nous pourrions le voir à Liverpool parce qu’il convient pour différentes raisons, mais pour le football, je ne sais tout simplement pas qu’il convient à l’heure actuelle.”