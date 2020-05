Melo : “Ce que fait Neymar dans le championnat de France, c’est un truc de fou !”

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, Neymar fait pratiquement quotidiennement la Une des médias catalans pour dire qu’il ne se sent pas bien à Paris et qu’il désire revenir au FC Barcelone. Une rengaine qui arrive jusqu’aux oreilles de certains joueurs et anciens joueurs. Dans une interview accordée à Olé, Felipe Melo a expliqué que Neymar devait remporter la Ligue des Champions avec le PSG avant de penser à possiblement retourner au Barça.

“Ce que fait Neymar dans le championnat de France, c’est un truc de fou ! Regardez les statistiques. Techniquement, la Ligue 1 n’est pas comparable avec l’Espagne, l’Angleterre, la Bundesliga ou la Série A mais il y a beaucoup de puissance sur le plan physique, commente le milieu de terrain de Palmeiras. Les mecs mettent des coups. Neymar fait des choses dingues. En Ligue des champions aussi, il faisait des choses intéressantes avant l’interruption. Il doit gagner la Ligue des champions et s’il ne réussit pas, il doit retourner à Barcelone.”

Melo estime d’ailleurs que la carrière parisienne de Neymar est en dessous de celle à Barcelone car “il n’a pas gagné la Ligue des Champions.” Si jamais il y arrive “c’est le Ballon d’Or” assure le Brésilien (36 ans) avant de conclure qu’en retournant au Barça “il y aura Messi.”