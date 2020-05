Tuttosport ne lâche pas: même si le PSG lève l’option d’achat d’Icardi, la Juve sera là

Comme la presse catalane avec Neymar et le FC Barcelone, Tuttosport ne lâche pas son sujet préféré, Mauro Icardi et l’intérêt de la Juventus pour l’attaquant. Ce jeudi, le quotidien sportif turinois tente d’expliquer que si le PSG levait l’option d’achat de l’Argentin (27 ans) – ce qu’il souhaite – cela ne signifiera pas la fin de l’intérêt de la Vieille Dame pour Icardi. Tuttosport indique même que Fabio Paratici – directeur sportif de la Juve – prendra contact avec Leonardo, quand cela sera possible, pour évoquer le dossier de l’attaquant.

Comme la partie financière risque d’être plus difficile, le dirigeant turinois – qui a une très bonne relation avec le directeur sportif parisien – proposerait alors un échange avec pour monnaie d’échange Miralem Pjanic, Douglas Costa, Alex Sandro ou encore Mattia De Sciglio. Pas sûr que cette offre n’intéresse Leonardo et les autres dirigeants parisiens qui, on le répète, souhaitent absolument lever l’option d’achat du numéro 18. Et lui aimerait aussi rester dans la capitale française.