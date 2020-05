Ménès : “Cavani ou Icardi ? Icardi même si je ne suis fan ni de l’un, ni de l’autre”

Le 30 juin, le PSG verra deux de ses attaquants -Edinson Cavani et Mauro Icardi – être en fin de contrat. Pour l’instant on ne sait pas de quoi leurs avenirs seront faits même si le PSG aimerait continuer avec l’Argentin prêté avec option d’achat par l’Inter (70 millions d’euros). Pour El Matador, une prolongation – saugrenue en début d’année – n’est plus à exclure. Interrogé sur ce sujet, Pierre Ménès estime que le PSG devrait plutôt garder Icardi même s’il n’est “ fan ni de l’un, ni de l’autre.”

“Icardi. D’abord, parce qu’il est plus beaucoup plus jeune. Je ne suis fan ni de l’un, ni de l’autre. Moi les mecs qui ne savent pas faire grand-chose à part mettre des buts, ça m’a toujours un peu gêné. Je pense qu’Icardi c’est encore plus le cas que Cavani, qui quand même court plus, indique Ménès pour sa pastille Pierrot Face Cam. Cavani il a 32 ans (33, ndlr), il prend 11 millions par an, il voulait partir absolument à la trêve hivernale. Maintenant, il s’aperçoit, en plus vue la situation actuelle, que la gamelle au PSG n’est pas si mauvaise. Mais je pense que le prolonger à ce tarif-là, c’est de la science-fiction, estime le chroniqueur du CFC. Faut voir, le PSG veut évidemment négocier à la baisse la clause libératoire d’Icardi. C’est une question d’argent, ni plus ni moins. Sachant que le niveau des deux, même avec des styles un peu différents, est à peu près équivalent, mais Icardi est plus jeune.“